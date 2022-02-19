Большунов завоевал золото лыжного марафона на Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов завоевал золотую медаль на лыжном марафоне в 28 км на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что изначально спортсмены должны были пройти 50 км, но организаторы решили сократить дистанцию из-за мороза в «-16» градусов и сильных порывов ветра.

Второе место на дистанции также завоевал российский спортсмен Иван Якимушкин. Третье место занял норвежец Симен Крюгер.

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Марафон, 30 км. Мужчины.

1. Александр Большунов (Россия).

2. Иван Якимушкин (Россия)

3. Симен Крюгер (Норвегия)

4. Артем Мальцев (Россия)

5. Сьюр Рёте (Норвегия)

6. Денис Спицов (Россия)