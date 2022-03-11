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Политика
11 марта 2022  14:49

Путин – Лукашенко: Результатом референдума стало внесение поправок в конституцию

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Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением референдума, сообщает пресс-служба Кремля.

11 марта глава дружественной республики прибыл в Москву на переговоры с российским лидером. 

«Прежде всего, перед тем как мы начнем разговор по сути, хотел бы Вас поздравить с успешным проведением референдума, результатом которого является внесение поправок в конституцию. Я знаю, что явка очень большая, и поддержка граждан Белоруссии тоже очень солидная», –  отметил Путин. 

Он также обратил внимание на то, что политический процесс, инициированный Лукашенко, очень важен для налаживания диалога с населением, что позволит обеспечить стабильность в Беларуси. 

«Только при такой, именно при стабильной, устойчивой ситуации можно говорить и об экономическом развитии», – подчеркнул глава российского государства.

 

 

 

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #переговоры
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