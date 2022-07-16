Путин поздравил Лепса с 60-летием

Президент России Владимир Путин поздравил певца Григория Лепса с 60-летием.

«Вас по праву считают талантливым певцом и композитором, ярким, неординарным человеком», — говорится в тексте поздравительной президентской телеграммы, размещенной на официальном портале Кремля.

Российский лидер также отметил вклад Лепса в общественные, благотворительные и патриотические проекты.

Накануне певцу было присвоено звание «Народный артист Российской Федерации», о чем сообщал «Татар-информ».