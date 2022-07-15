Григорий Лепс получил звание народного артиста России

Певцу Григорию Лепсу присвоено звание народного артиста России, говорится в указе, подписанном Президентом РФ Владимиром Путиным.

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Лепсверидзе Григорию Викторовичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства», — отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, наград удостоились народная артистка СССР Эдита Пьеха, отмеченная орденом «За заслуги в культуре и искусстве», телеведущий и журналист Владимир Соловьев, получивший орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ряд российских медиков, дипломатов, сотрудников организаций и предприятий из регионов России, отличившихся в своей области, и представители иностранных государств.

Так, ранее «Татар-информ» сообщал, что государственных наград и почетных званий удостоились три представителя Татарстана.