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Путин поздравил коллектив «АиФ» с 45-летием издания
За 45 лет выпуска «Аргументы и факты» превратились из информационного бюллетеня в одно из популярных изданий в стране. Проявив себя как надежный источник информации, газета пользуется признанием многомиллионной аудитории, заявил в поздравительной телеграмме Президент России Владимир Путин.
«Убежден, что в основе успеха „АиФ“ — слаженная, высокопрофессиональная работа коллектива издания, ваше уважительное, бережное отношение к богатейшему творческому наследию предшественников, которые преданно служили любимому делу, созидали историю и традиции газеты, её особый, узнаваемый стиль», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Кремля.
Путин выразил надежду, что коллектив газеты и в дальнейшем будет придерживаться журналистской этики и радовать читателя новыми проектами, способствовать росту авторитета российских СМИ.
Напомним, что накануне Президент направил поздравление коллективу «Вечерней Москвы», которая празднует свое 100-летие.
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