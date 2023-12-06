Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Вечерней Москвы» с 100-летием выхода первого номера газеты. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь яркой, насыщенной историей легендарной "Вечёрки", именами талантливых писателей и поэтов, публицистов, редакторов и корреспондентов, тех, кто стоял у истоков рождения газеты, задавал высокие стандарты качества работы, создавал уникальную летопись общественной, культурной, спортивной жизни нашей столицы», — сказал глава государства.

Он отметил, что коллектив издания бережет богатейшее наследие предшественников и поддерживает постоянный диалог с аудиторией, старается отвечать интересам и ожиданиям читателей, содействовать решению актуальных проблем Москвы, из-за чего издание пользуется заслуженным признанием среди москвичей.

«Вечерняя Москва» — ежедневная вечерняя столичная газета. Выходит пять дней в неделю, кроме выходных.