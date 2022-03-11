Путин поздравил госпожу Новак с избранием на пост Президента Венгрии

Российский лидер Владимир Путин поздравил госпожу Каталин Новак с избранием на пост Президента Венгрии. Поздравительный адрес опубликован сегодня на сайте московского Кремля.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-венгерских связей. Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», – говорится в телеграмме Путина.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Новак, ранее занимавшая должность министра по делам семьи, молодежи и международных отношений стала первой женщиной в истории Венгрии, избранной Президентом страны.