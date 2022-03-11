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Ру Тат
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Политика
11 марта 2022  14:40

Путин поздравил госпожу Новак с избранием на пост Президента Венгрии

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Российский лидер Владимир Путин поздравил госпожу Каталин Новак с избранием на пост Президента Венгрии. Поздравительный адрес опубликован сегодня на сайте московского Кремля.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-венгерских связей. Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», – говорится в телеграмме Путина.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Новак, ранее занимавшая должность министра по делам семьи, молодежи и международных отношений стала первой женщиной в истории Венгрии, избранной Президентом страны.

#Владимир Путин #Венгрия #поздравительная телеграмма
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