В Венгрии президентом впервые стала женщина

Парламент Венгрии впервые в истории республики избрал новым президентом женщину. Новым главой государства стала министр по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за 44-летнюю кандидатку проголосовали 137 из 199 депутатов. Ее главным соперником на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.

Президент Венгрии традиционно избирается Национальным собранием каждые пять лет. С 2012 года эту должность два срока подряд занимал Янош Адер.

Новак родилась в 1977 году в Сегеде. Начала свою карьеру с должности официального представителя венгерского МИД. С 2012 начала работу в министерстве трудовых ресурсов, где после была назначена государственным секретарем по делам семьи и молодежи.