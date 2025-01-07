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Путин поздравил граждан РФ с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Рождеством Христовым. Глава государства отметил огромную созидательную роль церкви в единении народа и сбережении исторической памяти. Телеграмму российского лидера опубликовали на сайте Кремля.
«Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», – отметил Путин.
Он указал на вклад религиозных учреждений в укрепление института семьи, в воспитание молодежи и утверждение в обществе таких нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании.
Ранее православных Татарстана с праздником поздравил Раис республики Рустам Минниханов. Он отметил, что для христиан всего мира Рождество «знаменует надежду на лучшее, указывает путь к духовному совершенствованию, счастью и созиданию».
Православные верующие отмечают Рождество 7 января. В России этот день считается праздничным нерабочим днем.
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