Путин поздравил граждан РФ с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Рождеством Христовым. Глава государства отметил огромную созидательную роль церкви в единении народа и сбережении исторической памяти. Телеграмму российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

«Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», – отметил Путин.

Он указал на вклад религиозных учреждений в укрепление института семьи, в воспитание молодежи и утверждение в обществе таких нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании.

Ранее православных Татарстана с праздником поздравил Раис республики Рустам Минниханов. Он отметил, что для христиан всего мира Рождество «знаменует надежду на лучшее, указывает путь к духовному совершенствованию, счастью и созиданию».

Православные верующие отмечают Рождество 7 января. В России этот день считается праздничным нерабочим днем.