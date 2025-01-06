Минниханов: «Рождество Христово – это торжество добра, веры, любви»

Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных республики с Рождеством Христовым.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Для христиан всего мира он знаменует надежду на лучшее, указывает путь к духовному совершенствованию, счастью и созиданию. Рождество Христово – это торжество добра, веры, любви и жизненного оптимизма, которые особенно нужны всем нам в столь непростое время», – отметил Минниханов.

Празднование Рождества, по словам Раиса РТ, утверждает незыблемость традиционных ценностей, подчёркивает важность крепких семейных отношений.

«В этом смысле оно является символическим продолжением Года семьи, который был наполнен особым содержанием и важными событиями. В Республике Татарстан, где православие, наравне с исламом и другими религиями, является важнейшим фактором духовно-нравственного развития, празднование Рождества Христова неизменно проходит в атмосфере добрососедства и взаимопонимания», – подчеркнул татарстанский лидер.

Минниханов выразил надежду, что наступивший 2025 год окажется более щедрым на благие дела и милосердные поступки, а также принесёт радость новых свершений и духовных побед.

«Желаю вам светлого рождественского настроения, счастья, мира, добра и благополучия!» – заключил Раис РТ.