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Ру Тат
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9 сентября 2021  11:12

Путин поздравил Президента Таджикистана с 30-летием независимости республики

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 30-летия со дня провозглашения независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что Таджикистан успешно развивается в социально-экономическом направлении и принимает активное участие в решении важных вопросов региональной и международной повестки.

Он обратил внимание на то, что Россия придает большое значение союзничеству и стратегическому партнерству с дружественным государством.

Путин уверен в том, что  Россия и Таджикистан продолжат укреплять двустороннее сотрудничество в различных сферах и всячески взаимодействовать в рамках СНГ и других многосторонних структур.

«Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии», – подчеркнул Путин.

Ранее Президент России поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 73-летием образования республики, о чем сообщало ИА «Татар-информ». 

 

#Владимир Путин #КНДР
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