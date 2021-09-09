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Ру Тат
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9 сентября 2021  09:32

Путин поздравил Ким Чен Ына с 73-летием образования КНДР

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Президент России поздравил северокорейского коллегу Ким Чен Ына с Днем основания КНДР, сообщают «Известия» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В поздравительном адресе глава государства положительно отозвался о двусторонних отношениях России и Северной Кореи, отметил их добрососедский и дружественный характер. Также он передал Ким Чен Ыну и всем гражданам КНДР наилучшие пожелания.

Путин отметил, что между странами установился конструктивный диалог, они развивают сотрудничество в разных сферах, отвечающих интересам обеих сторон. 

 

#Путин Владимир #КНДР #ким чен ын
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