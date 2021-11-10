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Официальная хроника
10 ноября 2021  14:05

Путин поздравил главу Центра имени Гамалеи Гинцбурга с 70-летием

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму директору разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — академику РАН Александру Гинцбургу по случаю его 70-летнего юбилея. Ее текст опубликован на сайте московского Кремля.

Глава государства обратил внимание на то, что академика по праву считают выдающимся ученым, который достойно продолжает «великие подвижнические традиции отечественной школы микробиологии и эпидемиологии». 

«Вы много и увлеченно трудитесь, объединяете коллектив знаменитого Центра Гамалеи вокруг важных, востребованных задач, заряжаете коллег своей поистине неиссякаемой энергией», — заметил Путин.

Российский лидер также констатировал, что результаты исследований и инновационных разработок Гинцбурга имеют большое научное и практическое значение.
 
«И конечно, самого глубокого признания заслуживает Ваш уникальный личный вклад в создание первой в мире зарегистрированной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, которая за прошедшее время убедительно доказала свою эффективность», — добавил Президент России.

Ранее, 8 ноября, Гинцбург был награжден орденом Александра Невского за заслуги в здравоохранении, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Владимир Путин #вакцина #академик РАН #Коронавирус #поздравительная телеграмма
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