Путин поздравил фигуристку Щербакову с золотом пекинской Олимпиады

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. Поздравительный адрес опубликован на сайте московского Кремля.

Путин отметил яркое выступление спортсменки «на пекинском льду». «Вы продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал», — написал Президент, отметив, что золотая медаль стала достойной наградой за труд, упорство и целеустремленность.

Глава государства также передал слова благодарности тренерам и наставникам спортсменки, пожелал Щербаковой новых достижений.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», российская фигуристка Анна Щербакова стала победителем произвольной программы в женском одиночном катании на пекинской Олимпиаде, став олимпийской чемпионкой Пекина в личном зачете.