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Спорт
18 февраля 2022  11:09

Путин поздравил фигуристку Щербакову с золотом пекинской Олимпиады

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Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. Поздравительный адрес опубликован на сайте московского Кремля. 
Путин отметил яркое выступление спортсменки «на пекинском льду». «Вы продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал», — написал Президент, отметив, что золотая медаль стала достойной наградой за труд, упорство и целеустремленность. 
Глава государства также передал слова благодарности тренерам и наставникам спортсменки, пожелал Щербаковой новых достижений. 
Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», российская фигуристка Анна Щербакова стала победителем произвольной программы в женском одиночном катании на пекинской Олимпиаде, став олимпийской чемпионкой Пекина в личном зачете.

#Владимир Путин #фигурное катание #Олимпиада-2022
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