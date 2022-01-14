Минниханов поздравил Путина и Мишустина с победой «КАМАЗ-мастера» в «Дакаре»

Президент Татарстана поздравил Президента России и Премьер-министра Михаила Мишустина с победой команды «КАМАЗ-мастер» в международном ралли-рейде «Дакар». Текст поздравительного адреса опубликовала пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов поблагодарил главу государства за поддержку, оказанную Татарстану, в частности заводу «КАМАЗ». Он отметил, что российские грузовики лидировали на протяжении всей дистанции ралли, что позволило команде в шестой раз взойти на верхнюю ступень пьедестала.

«КАМАЗовские экипажи триумфально взяли новую вершину профессионального мастерства, еще раз подтвердив безоговорочное лидерство отечественного автоспорта на мировой арене, мощь автомобилей легендарного завода на Каме и несомненных достижений российского автопрома», — подчеркнул руководитель Татарстана.

Он выразил уверенность, что эта яркая победа придаст оптимистичный тон наступившему 2022 году, а также может придать Президенту РФ энергии и вдохновения на дальнейшую плодотворную работу во благо страны.

Обращаясь к Председателю Правительства России, Президент РТ отметил, что победа «КАМАЗ-мастера» на сложнейшем марафоне планеты — это еще одно важное достижение отечественного автоспорта, вписанное в летопись страны.

«Поздравляю вас с блестящим успехом наших гонщиков — легендарная команда „КАМАЗ-мастер“ в шестой рад подряд завоевала „Золотого бедуина“ на международном ралли „Дакар-2022“, вписав еще одну яркую страницу в победную летопись страны. Очередной триумф „Синей армады“ на сложнейшем марафоне планеты — это большое достижение отечественного автоспорта и яркая демонстрация промышленного потенциала России, бесспорно впечатляющий результат нашей общей слаженной работы», — говорится в тексте телеграммы.

Минниханов поблагодарил Мишустина за плодотворное сотрудничество и поддержку ПАО «КАМАЗ», позволившие в очередной раз обеспечить лидерство российских грузовиков в данных соревнованиях.

В заключение он пожелал Премьер-министру оптимизма, удачи и счастья.

Помимо этого, Рустам Минниханов поздравил главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова и гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.