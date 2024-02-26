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Путин поздравил «дорогого друга» Эрдогана с 70-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин назвал Президента Турции «дорогим другом» и высоко оценил его вклад в укрепление взаимовыгодных отношений между двумя странами. Он выразил надежду на дальнейший конструктивный диалог и совместную работу по актуальной повестке.
«Вы пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития Турции и защиты её интересов на мировой арене», — подчеркнул Президент России.
Ранее поздравительную телеграмму Эрдогану направил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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