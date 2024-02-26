«С надеждой на взаимопонимание и в будущем»: Минниханов поздравил Эрдогана с 70-летием

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Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его 70-летнего юбилея. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«По случаю вашего 70-летия примите мои самые теплые поздравления, пожелания доброго здоровья и благополучия во всём вам и вашим близким», — заметил руководитель республики.

«Многолетняя активная политическая деятельность, плодотворная работа на самых высоких государственных постах снискали вам в родной Турции неоспоримый авторитет, и народ страны в ходе прямых свободных выборов не раз подтверждал свое искреннее стремление жить и трудиться под вашим руководством», — подчеркнул Раис Татарстана.

По оценке Рустама Минниханова, «результаты <…> многогранного труда [политика] стали прочной основой динамичного всестороннего развития турецкого государства и общества, позволяют Турецкой Республике и сегодня, перед лицом глобальной нестабильности, сохранять социально-экономическую устойчивость и международное влияние, принимать активное участие в решении самых актуальных задач общемировой повестки».

Рустам Минниханов пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану «крепкого здоровья и неизменного оптимизма на долгие годы, дальнейших успехов в <…> масштабной и ответственной деятельности, осуществления всего задуманного на благо народа Турции и всеобщего мира».

«Пользуюсь этой приятной возможностью, чтобы подтвердить вам мое глубокое уважение и поблагодарить за поддержку в деле наращивания широкого татарстано-турецкого взаимодействия в рамках стратегических отношений между Россией и Турцией. С глубоким уважением, надеждой на взаимопонимание и в будущем <…>», — добавил Раис РТ.

Стоит отметить, что поздравительная телеграмма была направлена Президенту Турции от Рустама Минниханова не только как от руководителя одного из субъектов Российской Федерации, но и как от председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».