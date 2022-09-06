Путин поздравил чеченцев со столетием образования республики

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Чечни со столетием образования республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы по праву гордитесь своим древним, прекрасным краем — родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, бережете свою самобытную культуру, язык и обычаи, сохраняете твердую приверженность высоким идеалам патриотизма, честного служения Отечеству, завещанным вам отцами и дедами», — заявил российский лидер.

По оценке Путина, в ходе проведения специальной военной операции на Украине представители чеченского народа проявляют доблесть и исключительное мужество.

Президент также добавил, что в последние годы в республике решаются серьезные задачи социально-экономического развития региона, привлечения инвестиций, поддержки бизнеса и повышения качества жизни людей.

«Убежден, что трудолюбие, забота о родной земле, искреннее стремление внести свой вклад в ее процветание, взаимное уважение и согласие и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов в интересах Чечни и всей России», — заключил Путин.