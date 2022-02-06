Путин поздравил Большунова с победой на Олимпиаде в Пекине

Президент РФ Владимир Путин поздравил с победой на Олимпийских играх в Пекине лыжника Александра Большунова. Он первым среди российских атлетов завоевал золотую медаль.

«От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли золотой счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте московского Кремля.

«Убежден, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев», — подчеркнул российский лидер и пожелал спортсмену успехов, здоровья и всего самого доброго, назвав его «молодцом».

Александр Большунов стал первым в скиатлоне на дистанции 2 на 15 километров, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».