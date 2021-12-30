Белый дом назвал точное время разговора Путина и Байдена

Президенты России Владимир Путин и США Джозеф Байден проведут сегодня телефонный разговор. Его начало запланировано на 23.30 по московскому времени (15.30 в США), следует из появившегося в Сети графика американского лидера.

«Президент [Байден] проведет телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд тем, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ», — говорится в документе. Также в нем уточняется, что беседа глав государств состоится в закрытом режиме.

Накануне пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что встреча состоится вечером 30 декабря, однако точное время указано не было.