Путин поздравил Алиева с днем рождения и обсудил ситуацию на границе с Арменией

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которых «тепло поздравил» его с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, политики затронули «некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе».

Ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет в Нагорном Карабахе свои функции, предусмотренные соглашением от 9 ноября 2020 года.

С 12 декабря движение автотранспорта по Лачинскому коридору, соединяющему Нагорный Карабах с Арменией, прекращено — его заблокировала группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экологическими активистами.