Пашинян упрекнул Россию в невыполнении функций миротворческого контингента в Карабахе

Сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет в Нагорном Карабахе свои функции по заявлению от 9 ноября 2020 года. Сложившуюся ситуацию он назвал тяжелой, в частности рассказал о нехватке продовольствия на фоне блокировки Лачинского коридора.

«Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Сотни семей остаются разделенными по разные стороны блокады. В Нагорном Карабахе не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия», – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 12 декабря движение автотранспорта по Лачинскому коридору, соединяющему Нагорный Карабах с Арменией, прекращено – ее заблокировала группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами.

Пашинян уже упрекал Россию в невыполнении обязательств, заявляя, что ожидает от миротворцев РФ «пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения в Карабахе».