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Путин поздравил 8-й артиллерийский полк с присвоением наименования «гвардейский»
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 8-го артиллерийского полка с присвоением почетного наименования «гвардейский». Телеграмма появилась на сайте Кремля.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что умелые и решительные действия личного состава в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.
Путин выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан.
Также командование и личный состав полка поздравил и глава Крыма Сергей Аксенов.
«Наши бойцы успешно выполняют все поставленные задачи, приближая нашу безоговорочную Победу. Желаю парням мужества, стойкости и здоровья!» – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.
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