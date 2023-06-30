Путин поздравил 8-й артиллерийский полк с присвоением наименования «гвардейский»

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 8-го артиллерийского полка с присвоением почетного наименования «гвардейский». Телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что умелые и решительные действия личного состава в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

Путин выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан.

Также командование и личный состав полка поздравил и глава Крыма Сергей Аксенов.

«Наши бойцы успешно выполняют все поставленные задачи, приближая нашу безоговорочную Победу. Желаю парням мужества, стойкости и здоровья!» – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.