Путин поздравил 126 и 155 бригады с присвоением почетного наименования «гвардейская»

Поздравительные телеграммы направил Президент России Владимир Путин в адрес командования и личного состава 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны и 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Глава государства поздравил соединения с присвоением им почетного наименования «гвардейская». Поздравительные адреса опубликованы на сайте московского Кремля.

Президент отметил, что присвоение почетного наименования «гвардейская» является признанием особых заслуг бригад, массового героизма и отваги, проявленных личным составом при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов страны.

Путин также отметил историю и ратные традиции бригад, которыми по праву можно гордиться. Глава государства добавил, что личный состав бригад «неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения воинского долга» на самых сложных участках.

Президент выразил уверенность, что гвардейцы и впредь будут «хранить верность Присяге, с честью, беззаветно служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России». Он пожелал командованию и личному составу здоровья и новых успехов.

Ранее Президент РФ подписал указы о указы о присвоении 126 отдельной бригаде береговой обороны и 155 отдельной бригаде морской пехоты почетного наименования «гвардейская».