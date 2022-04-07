Путин поздравил 121-й бомбардировочный авиационный полк с новым наименованием

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму командирам и личному составу 121-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиационного полка по случаю присвоения почетного наименования «гвардейский». Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов нашей страны», – приводятся слова российского лидера.

Он отметил, что полк по праву может гордиться историей и легендарными традициями, который проявил стойкость, мужество и решительность в борьбе с террористами в Сирии, а также в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

«Убежден, что вы, солдаты и офицеры – гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью, беззаветно служить Родине, надежно защищать безопасность и мирную жизнь граждан России», – подчеркнул Путин.

Ранее глава государства подписал указ о присвоении полку нового наименования.