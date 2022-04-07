Путин присвоил наименование гвардейского 121-му тяжелому бомбардировочному полку

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении наименования гвардейского полку тяжелых бомбардировщиков, базирующемуся на аэродроме Энгельс.

«Присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетное наименование „гвардейский“ и впредь именовать его „121-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк“», — говорится в тексте опубликованного документа.

Отмечается, что почетное звание полку было присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов».