Путин пояснил важность реализации нового нацпроекта «Кадры»

В России будет запущен новый национальный проект «Кадры». О начале его реализации заявил Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«В России растет большое молодое поколение. В 2030 году в стране будет 8,3 млн граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 3035 году – уже 9,7 млн. Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике 21 века. На это направим новый национальный проект “Кадры”», – сказал глава государства.

По его словам, к замедлению экономического роста и развитию страны в целом могут привести нехватка квалифицированных кадров и отсутствие собственных передовых технологий по некоторым направлениям.

«Здесь нужно работать на опережение. Нужно на деле укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат. Конечно, здесь важно участие будущих работодателей», – подчеркнул Президент РФ.

Путин напомнил, что уже с этого учебного года во всех школах России ведется профориентация, когда с шестого класса школьники могут познакомиться с разными специальностями. Он также попросил руководителей организаций и предприятий приглашать учащихся для ознакомления с производством.