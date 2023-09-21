Путин заявил, что в России рекордно низкая безработица

Сейчас в России наблюдается рекордно низкая безработица, ее снижение носит системный характер. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения», — заметил глава государства на расширенном заседании президиума Государственного совета в Великом Новгороде.

Вместе с тем российский лидер признал, что такая ситуация означает вероятность дефицита трудовых ресурсов. «<…> такая проблема уже существует, и мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу», — уточнил он.

«Сейчас важно, что снижение безработицы носит системный, структурный характер, является результатом в том числе, конечно, и наших последовательных усилий по целому ряду направлений», — уверен Путин.

Расширенное заседание президиума Государственного совета РФ посвящено вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации».