Путин поторопил Роскосмос с вводом второй очереди космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин призвал оперативнее завершить процедуры, необходимые для ввода в эксплуатацию второй очереди космодрома Восточный. Об этом он заявил на совещании с членами Правительства, сообщает ТАСС.

«Нужно все сдавать и оформлять документы, нечего бояться, все работает, все нормально, документы надо оформить», — сказал глава государства, обращаясь к главе госкорпорации «Роскосмос» Юрию Борисову.

Также Президент спросил у него об испытаниях ракеты «Ангара-А5». По словам Борисова, в рамках испытательного пуска были выполнены все поставленные задачи.

Кроме того, он назвал сроки первых пусков «Ангары-А5М» и «Ангары-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью. Первый намечен на 2027 год, второй — на 2030-й.