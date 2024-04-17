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Путин поторопил Роскосмос с вводом второй очереди космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин призвал оперативнее завершить процедуры, необходимые для ввода в эксплуатацию второй очереди космодрома Восточный. Об этом он заявил на совещании с членами Правительства, сообщает ТАСС.
«Нужно все сдавать и оформлять документы, нечего бояться, все работает, все нормально, документы надо оформить», — сказал глава государства, обращаясь к главе госкорпорации «Роскосмос» Юрию Борисову.
Также Президент спросил у него об испытаниях ракеты «Ангара-А5». По словам Борисова, в рамках испытательного пуска были выполнены все поставленные задачи.
Кроме того, он назвал сроки первых пусков «Ангары-А5М» и «Ангары-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью. Первый намечен на 2027 год, второй — на 2030-й.
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