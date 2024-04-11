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«Ангара-А5» успешно полетела с Восточного после нескольких отмен
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» после двух отмен все-таки успешно полетела с площадки 1А космодрома Восточный. Разгонный блок «Орион» «отлетел» от третьей ступени ракеты-носителя тяжелого класса, пишет ТАСС. Теперь «Ориону» будут выводить на целевую орбиту испытательную полезную нагрузку.
Уточняется, что «Ангара-А5» «оторвалась от Земли» в полдень. Это был первый пуск ракеты семейства «Ангара» с Восточного и шестой по счету космический пуск России с начала 2024-го.
Ранее ракету хотели пустить в 12:00 мск 9 апреля, но отменили запуск за две минуты до старта. По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, старт был отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.
Позже ракету хотели запустить в 12:00 10 апреля. Однако старт вновь сорвался из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Со слов Борисова, ничего страшного не произошло, это всего лишь техническая причина, которая считается рядовым явлением для разработчиков. Причем все испытания как раз и проводятся для выявления таких нюансов.
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