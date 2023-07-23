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Путин: Иностранные наемники несут большие потери в зоне СВО из-за своей глупости
Иностранные наемники в зоне проведения специальной военной операции несут большие потери, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он отметил, что Россия будет стараться сообщать об этом общественности стран, посылающих на Украину наемников.
«Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери», – сказал Путин.
«Из-за своей тактики», – отметил Лукашенко.
«Из-за своей глупости», – уточнил Президент России и подчеркнул, что общественность стран, правительство которых посылают людей в зону боевых действий, должна знать, что там происходит.
«И мы будем доводить это до людей, с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей», – пообещал он.
Кроме того, Путин сообщил, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили рекордное число иностранной техники – более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.
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