Путин: Потери Евросоюза от антироссийских санкций составят более 400 млрд долларов

Необдуманные санкции против России могут обойтись Европейскому союзу более чем в 400 млрд долларов, заявил Президент РФ Владимир Путин на Международном экономическом форуме в Петербурге.

«По оценкам экспертов, только прямые счетные потери Евросоюза от санкций могут превысить 400 мрлд долларов», – заявил глава государства, отметив, что западные страны своими же руками нанесли серьезный удар по своей экономике.

Путин напомнил, что сейчас во многих странах резко возрастает стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии. Кроме того, принятые ограничения и уход с российского рынка приведут к потере конкурентоспособности многих иностранных компаний.

«Результат здесь очевиден – глобальная потеря конкурентноспособности и системное снижение темпов роста европейской экономики», – подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что инициаторы антироссийских ограничений в большей степени ударяют по благополучию собственных граждан и своей же экономике.