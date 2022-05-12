Путин: Авторы антироссийских санкций бьют по благополучию своих граждан

Инициаторы бесконечных антироссийских санкций в большей степени ударяют по благополучию собственных граждан, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Очевидно, что – в силу объективных экономических законов – продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведёт к сложнейшим труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода», – сказал глава российского государства на совещании по экономическим вопросам, отметив, что вина за это целиком и полностью лежит на элите западных стран.

По словам Путина, ради сохранения глобального доминирования власти некоторых стран Запада готовы «жертвовать остальным миром».

Он отметил резкий рост инфляции в Европе, который в отдельных государствах уже приблизился к 20 процентам годовых, а цены на товары в ЕС выросли уже более, чем на 11%.

Ранее глава государства заявил, что рубль в 2022 году показывает наилучшую динамику среди мировых валют, о чем сообщал «Татар-информ».