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Путин пошутил про выборы в Румынии: Кандидат не понравился — пересчитали
Президент России Владимир Путин на встрече участниками IV Конгресса молодых ученых пошутил про результаты выборов в Румынии. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Конституционный суд страны потребовал пересчитать голоса, полученные в первом туре голосования. По словам главы российского государства, это произошло потому, что «один кандидат не понравился» румынским властям. «И решили пересчитать голоса», — добавил он.
Таким образом он отреагировал на слова ректора Университета Иннополис Александра Гасникова, который сообщил, что старается разговаривать с участниками различных конгрессов и получать обратную связь от них.
«Меня интересует вопрос кадровый, в том числе в образовании, — заметил Гасников. — И есть такой простой принцип, я его продемонстрировал на задаче о выборах: допустим, в некой стране прошел второй тур выборов. <...> Есть два кандидата».
Ранее Президент России отметил, что новые технологии и искусственный интеллект помогут в борьбе с нехваткой кадров в стране. Их использование не приведет к росту безработицы, так как ее уровень в РФ рекордно низок.
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