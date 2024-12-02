Путин пошутил про выборы в Румынии: Кандидат не понравился — пересчитали

Президент России Владимир Путин на встрече участниками IV Конгресса молодых ученых пошутил про результаты выборов в Румынии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Конституционный суд страны потребовал пересчитать голоса, полученные в первом туре голосования. По словам главы российского государства, это произошло потому, что «один кандидат не понравился» румынским властям. «И решили пересчитать голоса», — добавил он.

Таким образом он отреагировал на слова ректора Университета Иннополис Александра Гасникова, который сообщил, что старается разговаривать с участниками различных конгрессов и получать обратную связь от них.

«Меня интересует вопрос кадровый, в том числе в образовании, — заметил Гасников. — И есть такой простой принцип, я его продемонстрировал на задаче о выборах: допустим, в некой стране прошел второй тур выборов. <...> Есть два кандидата».

Ранее Президент России отметил, что новые технологии и искусственный интеллект помогут в борьбе с нехваткой кадров в стране. Их использование не приведет к росту безработицы, так как ее уровень в РФ рекордно низок.