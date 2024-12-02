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Путин: Новые технологии и ИИ помогут решить проблему нехватки рук в России
Применение искусственного интеллекта не лишит людей работы, а наоборот, предоставит им новые возможности, расширит их сферу деятельности. Более того, новые технологии позволят справиться с проблемой кадрового голода во многих отраслях, уверен Президент России Владимир Путин.
«У нас минимальная безработица. Ее фактически нет — 2,7%. Это фактически отсутствие безработицы. У нас проблема нехватки рабочих рук. И, конечно, решение проблемы — это внедрение новых технологий, в том числе и технологий искусственного интеллекта», — заявил он на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.
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