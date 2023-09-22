Путин пошутил о просьбе Грефа выделить миллиард на поддержку учебного IТ-проекта

Президент РФ Владимир Путин пошутил над просьбой председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Тот попросил из бюджета миллиард рублей в год на поддержку учебного проекта банка. Однако глава государства предположил, что «такому богатому» человеку, вероятно, было стыдно называть такую сумму, передает РИА Новости.

«Большая помощь была бы от [Российской] Федерации, если бы Федерация субсидировала. В общем, это недорого», — заметил Греф, уточнив, что средства необходимы для строительства школ.

«Я бы сказал, если вы выделите миллиард в год, будет здорово», — ответил финансист на уточняющий вопрос Путина. Президент отметил, что точный объем помощи пришлось вытаскивать «прямо клещами».

«Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», — с иронией прокомментировал ситуацию российский лидер.

После этого Греф напомнил, что Сбербанк инвестировал в проект «огромные деньги». Но Путин сохранил ироничный тон, сказав, что знает об этом, но, судя по всему, «лишний миллиард не помешает из федерального бюджета». «Хорошо, Герман Оскарович», — заключил вместе с тем Президент.

Upd. (00.04): В ходе визита в Великий Новгород Владимир Путин посетил рабочее пространство и учебные классы «Школы 21» — образовательного проекта Сбербанка. В Москве бесплатная школа программирования открылась осенью 2018 года, в Казани — в феврале 2020-го. Абитуриентам должно исполниться 18 лет, обучение длится от полутора до трех с половиной лет.