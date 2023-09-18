Премьер-министр Узбекистана и Раис РТ посетили в Казани «Школу 21»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетили в Казани образовательную площадку «Школа 21». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Узбекистанской делегации рассказали о принципах работы кампуса. Сейчас в школе обучаются более 4 тыс. учащихся, в том числе свыше 900 студентов в Казани.

Возраст учащихся здесь очень разный: самому молодому студенту — 17 лет, самому взрослому — 63 года. Среди них — жители всей России и представители еще пяти стран, включая и Узбекистан.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ранее было подписано соглашение о расширении сети кампусов «Школы 21» и открытие ее филиала в Ташкенте.

«Школа 21» — это бесплатная школа программирования. В Москве она открылась осенью 2018 года, в Казани — в феврале 2020-го. Абитуриентам должно исполниться 18 лет, обучение длится от полутора до трех с половиной лет.