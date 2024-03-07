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Путин пошутил, что ему не нужна умная колонка, у него есть руководитель Сбера
Президента России Владимира Путина спросили: «Есть ли у него умные колонки Сбера?» и вообще пользуется ли он голосовыми помощниками на базе искусственного интеллекта (ИИ). Глава государства ответил на этот вопрос в шутливой форме:
«А зачем мне Сбер, если у нас есть руководитель Сбера (Герман Греф), который всегда на связи?», - цитирует российского лидера ТАСС.
Потом он отметил, что, если говорить серьезно, то вся страна может гордиться российскими достижениями в данной сфере. Путин подчеркнул, что в РФ «электронное правительство продвинуто гораздо больше, чем во многих других странах мира».
Однако, по его словам, еще есть к чему стремиться. «Прокачивать» ИИ следует и внутри страны, и вместе с иностранными специалистами.
Путин также добавил, что за искусственным интеллектом стоит будущее, поскольку его развитие создает огромные конкурентные преимущества для любой страны, развивающей такие технологии.
«Мы, конечно, делаем это и будем это делать», - заверил Президент.
Ранее Греф рассказал, когда генеративные модели ИИ смогут использовать в каждой семье.
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