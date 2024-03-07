Путин пошутил, что ему не нужна умная колонка, у него есть руководитель Сбера

Президента России Владимира Путина спросили: «Есть ли у него умные колонки Сбера?» и вообще пользуется ли он голосовыми помощниками на базе искусственного интеллекта (ИИ). Глава государства ответил на этот вопрос в шутливой форме:

«А зачем мне Сбер, если у нас есть руководитель Сбера (Герман Греф), который всегда на связи?», - цитирует российского лидера ТАСС.

Потом он отметил, что, если говорить серьезно, то вся страна может гордиться российскими достижениями в данной сфере. Путин подчеркнул, что в РФ «электронное правительство продвинуто гораздо больше, чем во многих других странах мира».

Однако, по его словам, еще есть к чему стремиться. «Прокачивать» ИИ следует и внутри страны, и вместе с иностранными специалистами.

Путин также добавил, что за искусственным интеллектом стоит будущее, поскольку его развитие создает огромные конкурентные преимущества для любой страны, развивающей такие технологии.

«Мы, конечно, делаем это и будем это делать», - заверил Президент.

Ранее Греф рассказал, когда генеративные модели ИИ смогут использовать в каждой семье.