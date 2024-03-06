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Греф рассказал, когда генеративные модели ИИ смогут использовать в каждой семье
Через три года генеративные модели станут обыденностью - ими будут пользоваться в каждой семье. Об этом заявил топ-менеджер Сбербанка Герман Греф.
Он подчеркнул, что технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) развиваются в четыре раза быстрее, чем интернет несколько лет назад.
«Уже более 10% глобальной интернет-аудитории пользуются генеративными моделями, а проникновение этих технологий идет в два раза быстрее, чем проникновение смартфонов в свое время, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета», - цитирует Грефа ТАСС.
Спикер отметил, что интерактивный ИИ – это следующий этап развития ИИ. Он уже сам сможет обучаться и выполнять практически любые задачи. Также данный искусственный интеллект будет способен декомпозировать очень комплексные, сложные задачи на более простые и обращаться к другим пользователям и сервисам для их выполнения.
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