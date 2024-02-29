Путин поставил задачу снизить уровень бедности до 7% к 2030 году

Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию заявил, что в России за чертой бедности находятся 9% жителей страны. Эта цифра к 2030 году должна быть снижена до 7% к 2030 году.

«Начну с одной из самых острых проблем — это мягко говоря невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи», — заявил Путин переходя от темы специальной военной операции к обсуждению демографических проблем.

Президент РФ привел данные статистики: в 2000 году за чертой бедности в стране находились более 42 млн человек, с тех пор ситуация изменилась кардинально. В 2023 году за чертой бедности в России находились 13 млн жителей страны.

«Конечно, и это много, но мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания», — отметил Путин.

Проблема бедности по-прежнему острая, затрагивает 9% жителей страны. Среди многодетных семей уровень бедности составляет 30%. Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году уровень бедности стал ниже 7%, а среди многодетных снизился хотя бы до 12%.