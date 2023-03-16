Путин поставил задачу до 15 апреля решить вопрос об отпусках для участников СВО

Президент России Владимир Путин поставил задачу предоставить участникам спецоперации на Украине возможность брать отпуск не менее 14 дней каждые полгода. Об этом сказано в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля.

Срок выполнения – до 15 апреля 2023 года. Ответственным назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, а также руководители Росгвардии, МЧС России, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны.

Ранее российский лидер, обращаясь к Федеральному Собранию, поставил цель обеспечить всех участников спецоперации, включая кадровых военных, мобилизованных и добровольцев, гарантированным отпуском.