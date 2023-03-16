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Общество 16 марта 2023 17:18

Путин поставил задачу до 15 апреля решить вопрос об отпусках для участников СВО

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Президент России Владимир Путин поставил задачу предоставить участникам спецоперации на Украине возможность брать отпуск не менее 14 дней каждые полгода. Об этом сказано в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля.

Срок выполнения – до 15 апреля 2023 года. Ответственным назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, а также руководители Росгвардии, МЧС России, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны.

Ранее российский лидер, обращаясь к Федеральному Собранию, поставил цель обеспечить всех участников спецоперации, включая кадровых военных, мобилизованных и добровольцев, гарантированным отпуском.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине #политика
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