Путин поставил задачи для развития лесного комплекса России

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Работники леса подают пример рачительного отношения к настоящему национальному достоянию России — ее «зеленому фонду». Лесной комплекс играет значительную роль в отечественной экономике, развитии регионов и экологической безопасности страны, заявил в поздравлении с Днем работников леса Президент России Владимир Путин.

Он поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и обозначил главные задачи по ее развитию.

«Сегодня необходимо сконцентрировать усилия на раскрытии значительного технологического, инвестиционного потенциала лесопромышленных предприятий, насытить внутренний рынок качественной, экологически чистой, конкурентоспособной отечественной продукцией глубокой переработки. И конечно, нужно совершенствовать систему лесоохранных мер, особое внимание уделять просветительским программам», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, что ранее работников леса поздравил с профессиональным праздником Раис Татарстана Рустам Минниханов.