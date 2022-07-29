Путин поручил Хуснуллину обеспечить жителей Донбасса нормальными условиями зимой

Необходимо приложить все усилия для того, чтобы жители ДНР и ЛНР провели зиму в нормальных, человеческих условиях, заявил Президент России Владимир Путин на совещании с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер напомнил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, которое сопровождается большими издержками, испытаниями для людей и разрушениями.

«Поэтому просил бы Вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы, – сказал глава государства. – Тем более что сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья».