Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в аварии, столкнувшись с фурой. Водитель грузовика подрезал бронированный автомобиль, в котором был Стремоусов. Водитель легковушки не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с большегрузом. Об этом сообщает источник РИА Новости.

Как видно на фото, автомобиль Стремоусова получил сильные повреждения – бронекапсулу автомобиля оторвало от шасси. Авария произошла на перекрестке трасс М-14 и Р-47. На месте работают следователи.

Минздрав Херсонской области официально подтвердил гибель Кирилла Стремоусова. По информации министерства, в аварии также пострадали еще два человека.