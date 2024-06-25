Путин посмертно наградил полицейских и протоиерея, погибших в Дагестане

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества протоиерея, настоятеля Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова, который погиб при нападении террористов 23 июня. Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Медали «За отвагу» также посмертно удостоен охранник церкви Михаил Вавилин.

По линии МВД орденами Мужества награждены трое правоохранителей, а также посмертно 17 сотрудников полиции.

Медалью «За храбрость» II степени отмечены 10 полицейских.

В минувшее воскресенье в Дербенте и Махачкале произошла стрельба. Неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.