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Путин посмертно наградил полицейских и протоиерея, погибших в Дагестане
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества протоиерея, настоятеля Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова, который погиб при нападении террористов 23 июня. Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Медали «За отвагу» также посмертно удостоен охранник церкви Михаил Вавилин.
По линии МВД орденами Мужества награждены трое правоохранителей, а также посмертно 17 сотрудников полиции.
Медалью «За храбрость» II степени отмечены 10 полицейских.
В минувшее воскресенье в Дербенте и Махачкале произошла стрельба. Неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.
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