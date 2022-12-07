Путин посмертно наградил депутата парламента ДНР Пирогову орденом Мужества

Депутат Народного совета ДНР — парламента Донецкой народной республики Мария Пирогова посмертно награждена Орденом Мужества. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну депутата Народного совета ДНР — парламента Донецкой народной республики, волонтера (посмертно)», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Мария Пирогова погибла накануне в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Ей было 29 лет.