Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла во время обстрела Донецка

Депутат парламента Донецкой народной республики Мария Пирогова скончалась в результате обстрела Донецка украинскими войсками. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР, передает ТАСС.

Пироговой было 29 лет. Она была депутатом Народного совета Донецкой народной республики с 2018 года.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что погибшая была «человеком с большой буквы» и «помогала всем, никогда не проходила мимо чужой беды». По его словам, она была инициатором акции «Дерево желаний».