Пашинян прибыл в Сочи для трехсторонней встречи с участием Путина и Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Сочи, где пройдут трехсторонние переговоры с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Также запланирована отдельная беседа Пашиняна с российским лидером.

Основной темой встречи станет обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе, где в конце сентября 2020 года возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Премьер-министр Армении отправился в Россию.