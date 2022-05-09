Путин после парада возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

После завершения парада Победы на Красной площади Москвы Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Вместе с главой государства участие в церемонии приняли участники Великой Отечественной войны и военачальники Российской армии.

Президент поправил ленты на венке, после чего собравшиеся почтили память павших защитников Отечества минутой молчания.

Затем прозвучал гимн России и военнослужащие роты почетного караула прошли торжественным маршем.

Кроме того, Путин возложил букеты гвоздик к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы. Он останавливался у каждой стелы, прерывая свое движение, что зафиксировала видеокамера.

Выступая на параде, Президент РФ поздравил жителей страны с Днем Победы в Великой Отечественной войне и назвал долгом россиян сохранение «памяти о тех, кто сокрушил нацизм».