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Общество
9 мая 2022  16:24

Путин после парада возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

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После завершения парада Победы на Красной площади Москвы Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Вместе с главой государства участие в церемонии приняли участники Великой Отечественной войны и военачальники Российской армии.

Президент поправил ленты на венке, после чего собравшиеся почтили память павших защитников Отечества минутой молчания.

Затем прозвучал гимн России и военнослужащие роты почетного караула прошли торжественным маршем.

Кроме того, Путин возложил букеты гвоздик к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы. Он останавливался у каждой стелы, прерывая свое движение, что зафиксировала видеокамера.

Выступая на параде, Президент РФ поздравил жителей страны с Днем Победы в Великой Отечественной войне и назвал долгом россиян сохранение «памяти о тех, кто сокрушил нацизм».

#Владимир Путин
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