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Общество 7 мая 2024 20:22

Путин после инаугурации встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич

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Путин после инаугурации встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич, которая была его классным руководителем в ленинградской школе №193 с 5-го по 8-й класс. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча прошла по окончании церемонии инаугурации. Глава государства подарил преподавательнице букет цветов.

Также Владимир Путин встретился сегодня с детским хирургом Леонидом Рошалем, который вручил российскому лидеру книгу со своими философскими размышлениями.

#Владимир Путин
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