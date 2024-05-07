Путин после инаугурации встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич, которая была его классным руководителем в ленинградской школе №193 с 5-го по 8-й класс. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча прошла по окончании церемонии инаугурации. Глава государства подарил преподавательнице букет цветов.

Также Владимир Путин встретился сегодня с детским хирургом Леонидом Рошалем, который вручил российскому лидеру книгу со своими философскими размышлениями.