Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин после инаугурации встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич
Президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич, которая была его классным руководителем в ленинградской школе №193 с 5-го по 8-й класс. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Встреча прошла по окончании церемонии инаугурации. Глава государства подарил преподавательнице букет цветов.
Также Владимир Путин встретился сегодня с детским хирургом Леонидом Рошалем, который вручил российскому лидеру книгу со своими философскими размышлениями.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»